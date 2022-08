La actuación del PSG ante AS Monaco, por la cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia, no era la mejor, pero el equipo no bajó los brazos y hubo recompensa en la recta final del encuentro. Tras la revisión del VAR, los parisinos fueron beneficiados con un penal y Neymar, con mucha calidad, se encargó de inflar las redes.

El duelo en el Parque de los Príncipes era de mucha tensión y a los 67 minutos hubo una sensación positiva por la posibilidad de alcanzar la paridad en el marcador, luego del 0-1 marcado por Kevin Volland para los visitantes: Benoit Bastien, árbitro del cotejo, recibió un llamado desde sus asistentes del área tecnológica por una infracción.

La jugada por revisar era una posible falta de Guillermo Maripán contra Neymar, justo dentro del área. Tras analizar la escena en el monitor ubicado al costado del campo, el colegiado decidió decretar la pena máxima y el propio brasileño se adueñó del esférico, con plena confianza en anotar.

Después del pitazo del juez, el ‘10′ del PSG realizó su característica definición, con pasos cortos antes de disparar, a la vez que el portero Alexander Nübel trató de esperar hasta el final. Sin embargo, la determinación del guardameta no sirvió de mucho, puesto que no reaccionó a tiempo para detener la pelota, que se metió junto a su poste derecho (70′).

De inmediato, Neymar fue a tomar el balón y lo llevó hasta la mitad del campo, para que Monaco reanude las acciones. Los parisinos todavía tienen tiempo para soñar con remontar y así permanecer como único líderes de la Ligue 1, dado que por ahora igualan en 10 puntos con Marsella y Lens.