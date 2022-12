La selección de Croacia desempolvó su cartel de subcampeón del mundial y consiguió el empate transitorio ante la selección de Japón en un electrizante partido por los octavos de final de Qatar 2022 y lo hizo por intermedio de Ivan Perisic, quien con golpe de cabeza equiparó el partido que se mostraba difícil para los balcánicos en el Al-Janoub.

No tardó mucho en reaccionar el cuadro croata al sorpresivo gol que le anotó Japón, sobre los 43 minutos, por intermedio de Daizen Maeda, pues tras regresar del descanso, Luka Modric empujó a los suyos y consiguieron ganar terreno en campo nipón con centros para la posición de Petkovic y de Perisic.

Pero fue el segundo, quien tuvo la oportunidad más importante para los balcánicos y no la desperdició cuando sobre los 55 minutos un centro del zaguero Dejan Lovren encontró al goleador del Tottenham y este fue insuperable en el salto, para después darle dirección al balón lejos del alcance de Shuichi Gonda.

Gran cabezazo de Ivan Perisic para el 1-1 de Croacia ante Japón#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FFdwwbvdTN — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) December 5, 2022

Japón vs Croacia octavos de final Qatar 2022: LA PREVIA

El actual subcampeón (Croacia), llegó rapando a estas instancias, pero su juego a ido en crecimiento a lo largo de la competencia y el equipo de Zlatko Dalic es capaz de generar un real problema como lo hizo en Rusia 2018 y ha tenido días para estudiar a un rival que ha sido la gran sorpresa de esta Copa del Mundo.

Superado el duro encuentro con Marruecos, Luka Modric y compañía han respondido a las expectativas de con una goleada ante Canadá y un empate que eliminó a Bélgica.

MIRA TAMBIÉN: Cristiano Ronaldo jugará clásicos contra André Carrillo en Liga Árabe [VIDEO]

Japón ha echado del Mundial a Alemania y ha derrotado a España. Después de haber llegado a octavos de final en tres ocasiones antes, considera que esta es la ocasión para hacer historia y situarse en cuartos por primera vez. Los nipones no contarán con el central del Borussia Monchengladbach, Ko Itakura, suspendido por tarjetas. Shogo Taniguchi que jugó frente a España cubrirá ese puesto. Hiroki Sakai, llega tovcado por una lesión y la estrella de la Real Sociedad, Take Kubo, no entrenó el sábado por molestias, es duda en el once asiático.