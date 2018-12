Dembélé abrió el marcador para el equipo culé en el partido Barcelona vs Celta de Vigo , que se disputó en el Camp Nou por la fecha 17 de la Liga Santander.



A los 10 minutos, Dembélé se hizo presente en el partido con un tanto. Tras el remate de Lionel Messi, la pelota quedó picando en el área y el atacante no desaprovechó.



Dembélé le pegó fuerte en primera y la colocó entre las piernas del arquero de Celta de Vigo que no pudo contener el disparo del jugador francés.



Dembélé anotó su gol número siete en la presente temporada de la Liga Santander con Barcelona, que es líder de LaLiga por delante de Atlético Madrid y Sevilla.

Barcelona vs Celta de Vigo: Gol de Dembélé (Fuente: ESPN 2)

