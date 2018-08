Gol Emanuel Herrera Universitario vs Sporting Cristal Video Torneo Apertura

Emanuel Herrera se mandó con un descomunal golazo en el clásico Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018.



Para Emanuel Herrera todo es arco y todo es gol. Así lo demostró en el partido ante Universitario. Recibió un pase al vacío y fuera del área de Horacio Calcaterra, y no hizo más que preparar su tanto.



Emanuel Herrera no pensó en combinar con ninguno de sus compañeros. Simplemente se acomodó y disparó cruzado para anotar el primer gol del partido para Sporting Cristal a los 44 minutos.



Lo curioso del gol de Emanuel Herrera es que minutos antes del gol, hizo la misma jugada pero su disparo se estrelló en el poste y el golero Raúl Fernández se salvó. (Ver video aquí)



Universitario vs Sporting Cristal: Gol Emanuel Herrera

