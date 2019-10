Gol de venezolano Jan Hurtado hace retumbar la Bombonera en el Boca Juniros vs River Plate | VIDEO

Boca Juniors recuperó las esperanzas ante las cuatro tribunas de la Bombonera. El venezolano Jan Hurtado, con el entusiasmo de sus 19 años empujó a todos el pueblo xeneize y puso adelante a los bosteros ante River Plate en busca de clasificar a la final de la Copa Libertadores.



Gustavo Alfaro no encontró respuestas en el once que envió al campo y buscó en el banco una alternativa al gol y por eso apostó por la incursión del venezolano Jan Hurtado.



Al chico de 19 años no le pesó la responsabilidad e ingresar por el experimentado Wanchope Ábila y desde que tuvo contacto con el balón generó peligro y fue sobre los 80 minutos que solo tuvo que tocarla para devolverle la esperanza al pueblo xeneize. Sin embargo el tiempo no le alcanzaría a los xeneize para emparejar el marcador general



Gol Boca Juniors (Fuente Fox Sports)