Jorge Cazulo marcó gol pero fue anulado y significó la primera jugada polémica del clásico Universitario vs Sporting Cristal que se disputó en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura.



Jorge Cazulo recibió el pase en el área chica del atacante celeste Emanuel Herrera y definió. Pero mientras celebraba el gol, el árbitro consideró que estaba en fuera de juego.



Pese a los reclamos de los jugadores de Sporting Cristal no hubo vuelta atrás. Luego la televisión le dio la razón al Víctor Hugo Carrillo, el volante rímense estaba en off side.



Sporting Cristal pelea por el liderato del Torneo Apertura con Alianza Lima, Melgar y Sport Rosario. Los celestes juegan el miércoles ante Cantolao en partido pendiente.

Mira el gol anulado de Jorge Cazulo en el Universitario vs Sporting Cristal:

Universitario vs Sporting Cristal: Gol anulado de Jorge Cazulo

