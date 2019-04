GOL de Juan Bernat en el PSG vs Lille tiene sabor a título en la Liga de Francia 

Juan Bernat sabía que hoy no se les puede ir el título de las manos y que con un empate basta. El zaguero del PSG logró alcanzar la igualdad de un partido que se complicó desde el inicio para el cuadro parisino en su visita al Lille donde hoy puede lograr el campeonato de la Liga de Francia.



PSG se vio sorprendido rápidamente por un gol tempranero tras un error en la propia valla de Thomas Meunier (7'). Pero no tardaron mucho los parisinos en recuperarse del error de su compañero con una incursión de Kylian Mbappé que saca el pase perfecto para Juan Bernat que sobre sobre los (11') anota el empate.



Luego empezaría el show de Kylian Mbappé, quien anotaría sobre los 13', pero el VAR determinó que el gol no era válido y luego un par de ocasiones más estuvo cerca de aumentar el marcador. Sobre los 36' Juan Bernat se iría expulsado por detener una ataque del Lille.

Gol del PSG