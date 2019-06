Gol de Lucas Janson golpea esperanza de Boca Juniors en la final de la Copa de la Superliga |VIDEO

Se lo come el Tigre. Lucas Janson desdibujó la sonrisa de los hinchas de Boca Juniors que llegaron con mucha esperanza de levantar esta semana la Copa de la Superliga Argentina en el estadio Alberto Kempes de Córdoba y antes del finald el primer tiempo se iba al vestuario con dos goles adentro.



Los felinos habían golpeado a Boca Juniors en los primero minutos del primer tiempo. Federico Gonzalez se encargó de sorprender a Esteban Andrada con un remate seco y potente al primer palo que no pudo contener



Sobre los 31' un pase mortal deja dentro del área a Lucas Janson y el pequeño delantero es derribado por Lizandro Lopez y el juez sancionó penal que el mismo Lucas se encargó de convertir en gol con un remate al centro que Esteban Andrada no pudo contener.

Lucas Janson pone el segundo para Tigre de penal en la final de la Copa de la Superliga .