Completaron una importante goleada para levantar el ánimo. Tras un tiro de esquina ejecutado por Alex Telles, Raphael Varane consigue marcar su primera anotación en la Premier League y coloca el 3-0 del Manchester United vs. Brentford.

El gol de Raphael Varane llegó en un afortunado remate tras un saque de esquina diez minutos después, para proclamar la sentencia indudable del triunfo del Manchester United, que rebusca lo imposible, la clasificación para la Liga de Campeones, mientras se consuela con la Liga Europa.

Un triunfo práctico, sin matices, que rearma al United, ganador nada más de tres de sus diez encuentros más recientes en la ‘Premier’, a falta de dos partidos más para terminar una temporada que no le deja nada satisfecho (no puede estarlo si el consuelo es la Liga Europa), pero una victoria necesaria para honrar a algunos futbolistas en su despedida de Old Trafford.