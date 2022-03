El empate sin goles entre Boca Juniors y Huracán se rompió en el segundo tiempo. Después de los intentos de uno y otro equipo, Matías Cóccaro se encargó de firmar el 1-0 a favor del ‘Globo’, en el marco de la quinta jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Al minuto 70, Facundo Cristaldo lanzó un un centro desde la esquina y, en el área, el delantero Cóccaro no perdonó con la cabeza. El sorpresivo remate agarró mal parado al arquero del ‘Xeneize’, Agustín Rossi, que intentó atajar, pero no tuvo éxito.

Al final, el ‘Globo’ se quedó con la victoria y subió al tercer lugar de la serie, ahora con nueve unidades. Boca, por su parte, se quedó con sus ocho puntos, en el cuarto casillero.

En la cancha de La Bombonera, el peruano Luis Advíncula fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que el defensa Carlos Zambrano esperó su oportunidad en el banco de suplente y no ingresó.

“Hace mucho Boca no perdía. No escuché en ningún lado que digan que hace mucho Boca no perdía. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Estamos convencidos de que podemos y tenemos que dar más. Confiamos plenamente en ellos. Hay que seguir enfocados y volver a trabajar en el próximo entrenamiento”, analizó el entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, al acabar el partido.