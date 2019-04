Este GOL de Matthijs de Ligt en el Juventus vs Ajax deja a Bianconeros eliminados de Champions League |VIDEO

Cristiano Ronaldo no pudo solo. Juventus solo tenía que mantener el empate a un gol ante el Ajax, pero fue una tarea que le resultó imposible a la defensa italiana y en su mejor momento Matthijs de Ligtse se encargó de sentenciar el futuro de los bianconeros en la Champions League.



Sobre los 27 una pelota parada le daría la oportunidad a Cristiano Ronaldo de romper el orden de la defensa rival y con golpe de cabeza removió las redes de Andre Onana. La alegría siolo duró hasta los 34' pues Donny van de Beek encontraría la igualdad ante la sorpresa de todo Turín.



En el complemento la defensa y la volante central de la Juventus mostró falta de carácter, no solo dejando situaciones en los pies del cuadro holandés sino que quedó expuesto y sobre los 67' Matthijs de Ligt acompaño una taque letal de tulipanes y esta vez Wojciech Szczesny no pudo evitar ver caer su valla. Ahora los bedían encontrar dos goles para poder clasificar.

Gol 2 de Ajax (Fuente Fox Sports)