Messi inventó el 'GOLAZO del desprecio' en el Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga ¡Tremendo!

Lionel Messi marcó un sensacional gol en el partido Barcelona vs Atlético Madrid , que se disputó en el Camp Nou por la fecha 31 de la Liga Santander.



A los 86 minutos, Messi resolvió el partido con golazo. El atacante argentino deleitó con un nuevo estilo para marcar, esta vez ante Atlético Madrid.



Usualmente se conoce el pase del desprecio ('no look') en el que un jugador mira a otro lado y da una asistencia en otra dirección. Algo similar se le ocurrió a Lionel Messi.



Messi ingresó al área, luego de un contragolpe, y miró a sus posibles receptores (hasta 3 jugadores) con dirección a la línea lateral. Sin embargo, sorprendió con un remate al arco con sentido contrario a la jugada: El nuevo GOL del desprecio fue inventado por la 'Pulga'.



Barcelona vs Atlético Madrid: Gol de Messi (Video: DirecTv | LaLiga)

