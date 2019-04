Moise Kean no celebró su GOL en el Juventus vs Cagliari por insultos racistas |VIDEO |FOTOS Delantero italiano Moise Kean, se resistió a festejar su gol de debido a los insultos racistas que recibió de los hinchas durante el Juventus vs Cagliari por la Serie A.

- / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar. - / - Juventus suma su segundo gol, obra de Mosie Kean quien se resistió a festejar.