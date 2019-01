GOLAZO de Perú: Mora marcó este tanto ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20 de Chile

Oslimg Mora marcó este golazo para el descuento de la bicolor en el partido Perú vs Ecuador que se disputó en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó por la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile.



A los 25 minutos, Marcos López atacó por el sector derecho y sacó el servicio al centro del área para la aparición de Oslimg Mora luego que la zaga de Ecuador no consiguió despejar el peligro.

Mora controló la pelota de pecho con alguna dificultad pero se las ingenió para sacar un remate fuerte y vencer el arco de Ecuador. El atacante peruano anotó su primer gol con la camiseta bicolor y el segundo en todo lo que va del Sudamericano Sub 20.



Ecuador completa sus cuatro partidos en el Grupo B y deberá descansar en la última fecha. Por su parte, Perú enfrenta a Argentina el próximo sábado.

Perú vs Ecuador: Gol de Mora (Fuente: Movistar Deportes)

