Paolo Hurtado marcó un golazo al alicaído portero Loris Karius en el partido Konyaspor vs Besiktas por la Superliga de Turquía. El tanto de 'Caballito' le valió el empate a su equipo.



Paolo Hurtado se encargó de que Konyaspor no se quede con las manos vacías, en un encuentro que todo hacía indicar que no sumarían punto alguno. El peruano anotó un agónico gol y le dio el empate a su equipo ante Besiktas.

Cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento del complementeo, Paolo Hurtado fue al área y aprovecho un desvío para, de cabeza, vencer la resistencia del alemán Loris Karius, exarquero de Liverpool.

Paolo Hurtado convirtió el gol del empate a dos final. El 'Caballito', además, marcó su primer gol con camiseta de Konyaspor en la Superliga de Turquía. Recordemos que el volante fichó por el club turco hace algunas semanas.

Mustapha Yatabaré (31') abrió el marcador para Konyaspor, mientras que Vágner Love (79') y Jeremain Lens (80') se encargaron de darle vuelta al marcador a favor de Besiktas, de forma transitoria.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.