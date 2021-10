Gol Perú EN VIVO Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1 marcará el camino de ambos equipos hacia la final nacional que se disputará en noviembre. El encuentro va desde las 3:30 p.m. de este domingo 24 de octubre y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Además, podrás seguir todas las incidencias en trome.pe.

TE VA A INTERESAR | ¿A qué hora y cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga 1?

Una final adelantada protagonizarán Alianza Lima y Sporting Cristal cuando se vean las caras en el Estadio Nacional. Pese a que ya todo está definido en la parte alta de la Fase 2, la importancia de este encuentro radica en que el que quede primero en el acumulado, elegirá el orden de localías en la final.

Alianza Lima ya se aseguró el título de la Fase 2, no obstante no quiere perder el paso y enviará lo mejor que tiene al campo. El único cambio es el ingreso de Oswaldo Valenzuela por Josepmir Ballón, quien arrastra una suspensión. Además, se conoció que Jefferson Farfán no estará en lista ya que se le dio un descanso.

Por su parte, Sporting Cristal busca recuperar esa regularidad arrolladora de la primera parte del año. Los celestes han ganado sus dos últimos partidos, anotando 5 goles entre ambos encuentros, por lo que su capacidad goleadora no está en juego, sin embargo, aún hay una deuda en la defensa ya que le han marcado, cuando menos un gol en 13 de los 15 partidos jugados.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones probables en Liga 1 2021

Alianza Lima: Campos, Montoya, Míguez, Vílchez, Mora, Lagos, Concha, Valenzuela, Benítez, Aguirre y Barcos.

Sporting Cristal: Duarte, Lora, A. González, Merlo, Loyola, Castillo, Calcaterra, C. Gonzáles, Riquelme, Ávila, Liza.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1 en Sudamérica?

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido EN VIVO por GolPerú, canal exclusivo de la señal de Movistar (14 y 714). Sin embargo, rambién tienes la opción de verlo a través de la aplicación Movistar Play

¿Cómo ver GolPerú EN VIVO partidos de la Liga 1 2021?

Para ver el Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por Gol Perú, debes primero contar con el servicio de cable de MOvistar TV. Después, debes sintonizar los canales 14 ó 714.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: últimos resultados

02.05.21 | Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima

25.08.20 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

04.12.19 | Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

01.12.19 | Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal

19.07.19 | Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal

24.02.19 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima

16.12.18 | Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

12.12.18 | Alianza Lima 1-4 Sporting Cristal

17.09.18 | Alianza Lima 2-2 Sporting Cristal

30.05.18 | Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima