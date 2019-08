¡A lo Solano! Golazo de tiro libre espectacular de Guivin en el Perú vs Honduras por los Panamericanos

Jordan Guivin marcó un sensacional un golazo de tiro libre para la Blanquirroja en el partido Perú vs Honduras por la fecha 2 del Grupo B del torneo masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se disputó en el estadio San Marcos.



A los 62 minutos, Jordan Guivin ejecutó un tiro libre de manera espléndida y marcó el segundo gol de Perú. La ubicación y el remate hizo recordar los goles de Nolberto Solano cuando era jugador, hoy el técnico de la Sub 23 en los Panamericanos.



Jordan Guivin anotó su primer gol con la camiseta de la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El volante de 21 años se formó en el club San Martín y debutó en Primera División en el 2017. También fue parte de las categorías Sub 15 y Sub 17.



La selección peruana Sub 23 buscará su sellar su pase a las semifinales del torneo masculino de fútbol de los Panamericanos ante Jamaica el próximo 04 de agosto.

Perú vs Honduras: Gol de Jordan Guivin de tiro libre

