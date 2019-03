Salomón Rondón abrió el marcado a favor de la Vinotinto en el partido Argentina vs Venezuela en amistoso internacional por fecha FIFA, que se disputó en estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



Salomón Rondón no perdonó y remató fuerte, en primera para marcar el primer tanto de los llaneros tras un sensacional pase de Roberto Rosales. El atacante controló y definió para sorprender a todos, mientras Gabriel Mercado no pudo contenerlo.



El atacante de la Vinotinto, Rondón, marcó su primer gol del año con la camiseta de Venezuela, en el día que Lionel Messi regresó a la selección argentina.



Venezuela completa la fecha doble FIFA de marzo ante el seleccionado de Cataluña. Por su parte, Argentina cierra ante Marruecos el próximo martes.

Argentina vs Venezuela: Gol de Salomón Rondón (Video: Movistar Deportes)

