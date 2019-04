Golazo de Sané para los Citizens: Bombazo que vale un título en el United vs City por la Premier League

Leroy Sané anotó el segundo gol de los Citizens en el partido Manchester United vs Manchester City por la fecha 31 de la Premier League, que se disputó en el estadio Old Trafford en una edición más del derbi de la ciudad.



A los 66 minutos, Sané se encargó de sellar el triunfo de Manchester City con un soberbio remate sobre el golero del United, David de Gea, que no pudo contener el fuerte disparo.



Este gol de Sané, podría ser muy valioso para el City, ya que le dio los tres puntos que su equipo necesitaba para trepar al primer lugar de la Premier League y encaminarse al título a falta de tres partidos para el final.



Además, Sané sumó su gol número 10 con camiseta del Manchester City en la presente temporada de la Premier League.

Manchester United vs. Manchester City: Gol Sané (Video: DirecTv | Premier League)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.