Este GOL de Sergio Ramos abre el marcador del Real Madrid vs Leganés por la Copa del Rey |VIDEO |FOTOS

Sergio Ramos logró cobrarse una pequeña revancha y hacer cantar ese gol que los hinchas de Real Madrid no pudo cantar hace un año ante el mismo rival que hoy puede dejar en carrera por los octavos de final de la Copa del Rey.



Un trámite difícil fue el que tuvo Real Madrid durante los primeros minutos, no solo por que no encontró con claridad el arco de Iván Cuellar, sino por que Keylor Navas fue exigido un par de veces y muchos pensaron en aquella la eliminación del 2018 también por la Copa del Rey.



Pero sobre los 41 minutos Odriozola pisó el área del cuadro visitante y fue derribado en su trayectoria hacia elo arco y el juez sancionó un penal que causó muchos reclamos en Leganés. Desde los 'doce pasos', Sergio Ramos se sintió con confianza y puso el primero para los merengues.



Gol de Sergio Ramos