Luego de un balón detenido y gracias a un defensor central llegó el primer tanto del Sporting Cristal vs. UTC. Los ‘celestes’, apenas en el arranque del partido en Cajamarca, se acercaron con peligro a la portería. Ello fue capitalizado por Rafael Lutiger, quien estuvo atento para definir e inaugurar la cuenta.

El tiro de esquina favorable a los ‘cerveceros’ fue ejecutado por Martín Távara. El mediocampista del cuadro bajopontino lanzó el esférico sobre el segundo poste. En ese lugar de la cancha sintética estuvo ubicado Irven Ávila, quien metió un cabezazo que impactó sobre el horizontal y la acción no terminó.

El rebote lo tomó Rafael Lutiger. El zaguero de Sporting Cristal estiró la pierna ante la salida de Werner Schuler. Enseguida, llegó el impacto del globo por parte del ‘celeste’ para enviar el globo sobre las redes, pese a la reacción del guardameta Pedro Ynamine, quien se lanzó, pero no pudo evitar la conquista.

Sporting Cristal vs. UTC: la previa

El cuadro cajamarquino llega a este encuentro tras perder (1-3) ante Atlético Grau en condición de visita. El ‘Gavilán’ se adelantó en el marcador gracias al gol de Luis Trujillo, sin embargo, el cuadro local le dio vuelta al partido con los tantos de Rostaing y Rodrigo Salinas (2).

De esa manera, se quedó con solo tres puntos en este segundo torneo del año. Aunque también debe fijarse en el acumulado, pues marcha en la undécima casilla con 23 unidades y buscará clasificar a un torneo internacional.

Por otra parte, Sporting Cristal descansó la fecha pasada, pero llega con dos victorias consecutivas en el Clausura 2022. En la segunda jornada, venció a Melgar (1-0) en Arequipa y, ahora, espera un nuevo triunfo en condición de visita.

Tras el partido ante el cuadro rojinegro, el DT del club celeste, Roberto Mosquera, destacó la respuesta de su elenco, pese a las bajas. “Nosotros hemos inventado un equipo sobre una estructura muy sólida. Hoy no estuvo Christofer Gonzáles, Grimaldo, Yotún, Chávez. Pueden faltar algunos, pero no cambiamos la manera de jugar, nuestra intención. No nos quejamos cuando falta alguien, le tenemos que dar solución”, señaló en conferencia de prensa.