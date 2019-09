GOLAZO de Vinicius: El tanto fue tan impresionante que hizo llorar al brasileño en Real Madrid-Osasuna

Vinicius Junior anotó el primer gol de los merengues en el partido Real Madrid vs Osasuna por la fecha 6 de la Liga Santander, que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.



A los 36 minutos, Vinicius recibió el pase de Toni Kroos y se encontraba con espacios en el borde del área de Osasuna.



Vinicius no lo dudó dos veces y tras perfilarse con dirección al arco, no dudó, y se mandó con un sensacional remate fuerte, con curva y gran gesto técnico, para marcar el primer gol del partido Real Madrid vs Osasuna.



Vinicius volvió a marcar tras casi ocho meses. El hermoso gol del brasileño y la emoción por volver a anotar luegoi de tanto tiempo, provocó el llanto del jugador merengue.

