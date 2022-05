Rompió las redes. Real Madrid ha logrado abrir el marcado en la final de la Champions League y lo ha conseguido por intermedio de Vinícius Junior que ha dejado sin reacción a la defensa de Liverpool en el Stade de France ante 80 mil espectadores.

Tuvieron que esperar 59 minutos los hinchas de Real Madrid, para soltar el grito de gol, cuando más eran asfixiados por los de Jürgen Klopp. Federico Valverde se encargó de tomar la lanza para los merengues y llevó el balón por la banda derecha y cuando llegó a la puerta del área sacó un remate fortísimo.

El balón cruzó toda el área de los ‘Reds’ y encontró la posición de Vinícius Junior, que encontró tremendo premio por acompañar la jugada de su compañero y sin ninguna incomodidad de marca logró conectar el pase del uruguayo e inflar las redes de Alisson.

Vinícius Junior pone el 1-0 para Real Madrid ante Liverpool (video: YouTube)

Real Madrid vs Liverpool final de Champons League: LA PREVIA

A esta final llega Liverpool que dejó en el camino a Villarreal en semis, en tanto Real Madrid hizo lo propio frente al Manchester City y logró su boleto a esta cita. Ambos luchan en el Stade de France, Saint-Denis, ante la presenica de 80.000 espectadores.

Carlo Ancelotti no especula y llamó a todos sus jugadores para esta final de Champions League, por lo cual veremos a cracks de la talla como Luka Modric, Vinicius Júnior y Karim Benzema. “ Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al fina l ”, dijo el técnico previo al partido.

Jürgen Klopp apuesta por la calidad de Luis Díaz, Mohamed Salah o Sadio Mané. Sin embargo, siguen en duda futbolistas como Thiago Alcantara o Fabinho. El estratega sabe que tiene un duro rival, pero no le teme. “ Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no solo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia (...) Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer ”, indicó.