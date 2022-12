La selección argentina no pudo festejar el triunfo que le daba Lionel Messi ante Países Bajos y sobre la última jugada del partido, que fue un tiro libre cerca del área, Wout Weghorst sorprendió a todos con un jugada de laboratorio que dejó sin reacción a ‘Dibu’ Martínez y todo el equipo que tuvo que ir a los minutos suplementarios para que se defina esta dura llave en el Lusail Iconic Stadium.

Argentina vs Países Bajos. LA PREVIA

Argentina derrotó 2-1 a Australia con los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Si bien estuvo muy cerca de estirar la diferencia, la falta de contuncia, principalmente con Lautaro Martínez, llevó a los ‘socceroos’ quedar al borde del empate en el tiempo agregado.

Con el pase a cuartos cerrado, la albiceleste se medirá a una potencia y serio candidato en Qatar 2022 como Países Bajos. La ‘Naranja Mecánica’ venció a Senegal y Qatar en el grupo A, además empató con Ecuador. En esa fase resaltó Cody Gakpo con sus tres goles. Ya en octavos, derrotaron a Estados Unidos con presentación estelar de Denzel Dumfries.

El español Mateu Lahoz fue elegido por la FIFA para dirigir el Argentina vs Países Bajos. Es importante recordar que en la fase de grupos dirigió dos encuentros: Qatar vs. Senegal e Irán vs. Estados Unidos. En total, ha sacado sacó diez tarjetas amarillas y ninguna roja de momento.