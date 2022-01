Ángel Correa apareció por duplicado en el Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano de la jornada 19 de LaLiga Santander. El atacante se internó en el área rival para definir con precisión y colocar el 2-0 y vencer otra vez al portero Luca Zidane en el primer compromiso del 2022 que recibe el estadio Wanda Metropolitano.

La acción arrancó por la banda derecha con un tiro libre que ejecutó rápidamente el lateral Kieran Trippier. El ex de Tottenham movió el globo por el centro con Geoffrey Kondogbia, quien avanzó hasta la línea que divide la cancha. Entonces, el volante jugó hacia adelante con el francés Thomas Lemar.

El extremo del Atlético de Madrid trasladó unos metros y como enfrentó a la última línea de Rayo Vallecano, abrió por el costado con Renan Lodi. De inmediato el marcador izquierdo de los albirrojos levantó la cabeza para enviar al centro del área. En esa posición, Correa concretó el segundo de su cuenta personal.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: el sí al ‘Cholo’ Simeone

Buenas noticias para el Atlético de Madrid en la víspera del partido frente a Rayo Vallecano por LaLiga Santander. El club informó este domingo que Diego Simeone fue autorizado para sentarse en la banca de los suplentes, después de un caso de coronavirus. El técnico dio positivo el jueves pasado, pero nuevas pruebas salieron con resultado negativo.

“Diego Pablo Simeone dirigirá a nuestro equipo desde el banquillo del Wanda Metropolitano en el derbi ante el Rayo Vallecano después de recibir la autorización de LaLiga”, indicó una nota breve compartida por los ‘Colchoneros’ antes de medirse al conjunto de la franja en la reanudación del campeonato doméstico.

“La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que consideraba resuelto su caso de COVID-19 y que le habilitaba para sentarse en el banquillo esta tarde”, detalló Atlético de Madrid sobre el caso del ‘Cholo’ Simeone, quien había comentado que se sentía en buenas condiciones.

“Primero, vamos por lo más importante que es la salud. Me siento perfecto. Ayer (viernes) me hice de nuevo el test en un laboratorio que no es el de LaLiga y di negativo. Hoy (sábado) repetí el test con LaLiga y estamos a la espera del resultado para estar con el equipo”, expresó el técnico en una conferencia de prensa.