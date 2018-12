Gareth Bale marcó tres GOLAZOS y sumó TRIPLETE para los merengues en el partido Real Madrid vs Kashima por las semifinales del Mundial de Clubes, que se disputó en el estadio Sheikh Zayed Sports City de Abu Dabi.



A los 44', Gareth Bale construyó una pared con Marcelo y quedó a puerta de gol y definió a placer para el 1-0.



Luego en el inicio del segundo tiempo, Gareth Bale no falló y en dos minutos encaminó el triunfo para Real Madrid con dos goles a los 53´y 55´.



El primer finalista del Mundial de Clubes es Al Ain tras dar la sorpresa y vencer por penales a River Plate, flamante campeón de la Copa Libertadores. Real Madrid define el título el próximo sábado (11:30 a.m.)

Tercer Gol de Gareth Bale en el Real Madrid vs Kashima:

Real Madrid vs Kashima: Tercer GOL de Bale (Fuente: Fox Sports)

Segundo Gol de Gareth Bale en el Real Madrid vs Kashima:

Real Madrid vs Kashima: Segundo GOL de Bale (Fuente: Fox Sports)

Primer Gol de Gareth Bale en el Real Madrid vs Kashima:

Real Madrid vs Kashima: Gol de Bale (Fuente: Fox Sports)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.