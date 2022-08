Además de ‘Chicharito’ Hernández, Dejan Joveljic es otra de las carta de goles de Los Angeles Galaxy. Ello quedó una vez más confirmado con el gol del serbio, para firmar el 1-0 en partido amistoso ante Chivas de Guadalajara, en el marco de la Leagues Cup.

En el Sofi Stadium de California, el equipo estadounidense golpeó primero. Al minuto 28 del primer tiempo, el mexicano Efraín Álvarez mandó un centro desde la esquina y, en el área chica, apareció Joveljic, que definió de zurda, en primera, para vencer la resistencia del arquero José Raúl Rangel.

En el partido, el mexicano-peruano Santiago Ormeño es titular en el ‘Rebaño Sagrado’, mientras que en Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández -con pasado en el elenco tapatío- comanda el ataque.

Chivas vs. Galaxy: la previa del partido

El ‘Rebaño’ la pasa mal en el Apertura 2022 de la Liga MX, pues hasta el momento no conoce de victorias. El equipo sumó una derrota en su debut y encadenó cinco empates consecutivos que generaron la molestia de los hinchas.

Luego de igualar sin goles ante Pachuca, el DT de Chivas, Ricard Cadena, consideró que está en la capacidad cortar la mala racha. “Es verdad, no hemos logrado convertir en casa, hemos generado situaciones y no estamos finos. Hemos tenido oportunidades claras, pero no somos capaces de convertir”, señaló en conferencia de prensa.

“Debemos seguir insistiendo, no podemos tirar la toalla, debemos insistir más. Tenemos que concentrarnos en convertir goles, que los partidos se ganan con goles y hoy no hemos sido capaces”, añadió.