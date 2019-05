GOLAZOS y doblete de Joel Sánchez en 3 minutos: Una definición mejor que la otra en el Alianza vs Melgar

Joel Sánchez marcó dos goles en 3 minutos para los rojinegros en el Alianza Lima vs Melgar por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputó en el estadio Matute.

En el peor momento de Melgar, apareció Joel Sánchez para encaminar la remontada en 180 segundos. Alianza Lima no reaccionó a tiempo y el 'Cuy' no perdonó para equiparar un 2-0 en contra.



A los 70 minutos, Joel Sánchez recibió la pelota en el borde del área grande y aprovechó el pase de Bernardo Cuesta que lo dejó sin marca para pegarle. ¡GOLAZO!



Joel Sánchez siguió con su ímpetu y provocó una falta dentro del área. El árbitro no dudó en cobrar y el atacante rojinegro cambió la falta por gol.



Joel Sánchez marcó sus dos primeros goles con camiseta de Melgar en la presente temporada de la Liga 1.

