Golazo y doblete de Luis Suárez: El charrúa apuntó y fusiló al golero en el Barcelona vs Valencia por LaLiga

Luis Suárez anotó un golazo, puso el quinto y sumó un doblete para los azulgranas en el partido Barcelona vs Valencia, que se desarrolló en el estadio Camp Nou por la jornada 4 de la Liga Santander.



A los 82 minutos, Luis Suárez volvió a marcarle a Valencia. Antoine Griezmann asistió al charrúa dentro del área y no perdonó.



Luis Suárez le fuerte y en primera para vencer el arco del golero exazulgrana, Jasper Cillessen, que no pudo evitar el tanto.



Minutos antes, Luis Suárez desde la misma zona del ataque de Barcelona, le pegó con curva a la pelota y puso el primero de su cuenta personal en el triunfo culé.

Mira el primer gol de Luis Suárez:

Barcelona vs Valencia: Gol de Luis Suárez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.