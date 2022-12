Se extinguía el Portugal vs. Corea del Sur (ya se jugaba el tiempo añadido), pero no la fe de Heung-Min Son. El máximo representante de la selección asiática confío en su calidad y encaró a la defensa. En los metros finales se iluminó y dio una asistencia para que Hee-Chan Hwang por el 2-1 del partido y, de paso, la clasificación a octavos de final de Qatar 2022. En paralelo, Uruguay vencía 2-0 a Ghana, pero por goles a favor, no le alcanzaba.

MIRA TAMBIÉN: Con los celulares de protagonistas: Corea del Sur celebró así su pase a los octavos de final | VIDEO

A poco del cierre del compromiso del grupo H de la Copa del Mundo, el elenco liderado por Fernando Santos intentó ampliar la ventaja en el resultado, pero falló. Entonces, el extremo de los ‘Tigres de Asia’ recogió la pelota y avanzó a campo libre para medirse totalmente solo a los futbolistas que defendieron la portería de Diego Costa.

Conforme avanzó, el delantero de Tottenham agrupó a tres hombres de Portugal en pocos metros: Diogo Dalot, Joao Palhinha y William Carvalho. Entonces, el artillero se tomó una pausa para encontrar el callejón delante de tantas piernas y filtró un pase preciso sobre el área grande de los lusos.

⚽️ Este fue el tanto de Hee-Chan Hwang en los descuentos finales del partido que le está dando el pase a la selección coreana a la siguiente fase.



⏱️95’ #KOR 2-1 #POR



¡#CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/AwXyXSrmQd — DSports (@DSports) December 2, 2022

Al encuentro de ese espléndido pase llegó Hee-Chan Hwang, quien dejó atrás a Bernardo Silva. De ese modo, el surcoreano remató de primera para vencer a Costa y establecer el 2-1 del choque en el tiempo agregado. Sin duda, una conquista clave para llegar a cuatro puntos y situarse en el segundo lugar del grupo.

De hecho, Corea del Sur defendió con fiereza y orden la ventaja hasta que el juez pitó el final. Entonces, los dirigidos por Paulo Bento esperaron el final de Uruguay-Ghana. Cuando terminó el otro choque, pudieron celebrar porque llegaron a octavos de final en Qatar 2022 por sus goles hechos (cuatro) por los conseguidos desde tienda ‘charrúa’ (dos).