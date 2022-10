Real Madrid se pudo ir al descanso del partido ante Shakhtar Donetsk con una ventaja de dos goles, gracias a Rodrygo Goes y Vinicius Junior. No obstante, ello no sucedió en el Estadio Santiago Bernabéu. A poco del final del primer tiempo, Oleksandr Zubkov se lució con un golazo y acortó la diferencia.

Bogdan Mykhailichenko aprovechó un espacio por el lado izquierdo del ataque ucraniano y lanzó un centro al área. En esa zona, el delantero Zubkov (39′) conectó de zurda, de volea, y venció la resistencia del portero Andriy Lunin, que se lanzó para desviar el balón y no tuvo éxito.

El gol le dio una envión anímico a Shakhtar Donetsk para encarar la segunda parte. En tanto que para Real Madrid fue un duro golpe y así lo dejó notar el entrenador Carlo Ancelotti, que reaccionó con gestos de molestia y llamándole la atención a algunos de sus jugadores.

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk

El Real Madrid cedió el domingo sus primeros puntos de la temporada al empatar con el Osasuna en la Liga, su primer tropiezo en lo que va de temporada que le supuso perder el liderato liguero.

“No salió un buen partido, queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival peligroso, que ha empezado muy bien esta fase de grupos”, explicó el entrenador italiano Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa de la antesala del cotejo.

Una victoria el miércoles ante los ucranianos serviría para volver a poner una sonrisa en los jugadores merengues antes de volver al campeonato liguero, aunque no podrán confiarse por nada del mundo.