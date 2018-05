Gonzalo Higuaín lanzó contundente respuesta a sus detractores tras fallarse gol ante Haití [FOTOS y VIDEO]

Gonzalo Higuaín no pasa un buen momento en la selección argentina . El delantero no marcó en la victoria de su equipo por 4 a 0 a Haití en lo que significó su partido de despedida previo al Mundial Rusia 2018 .



"Creo que la mayor felicidad es por el reconocimiento después de estar tantos años en la selección. Creo que la gente entendió que siempre intenté hacer las cosas de la mejor manera y me rompí el lomo por este país", declaró Gonzalo Higuaín .



Los periodistas argentinos se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Gonzalo Higuaín y lo notaron emocionado. Sin duda, el cariño de la gente lo hizo sentir más querido.



Delantero de la selección argentina se sintió emocionado tras la ovación.

"Uno se emociona cuando se le reconocen las cosas. Se tardó un poco pero pasó y estoy muy agradecido a los hinchas que vinieron hoy. No dudo del cariño de la gente pero sentirlo te hace mucho más fuerte y vas al mundial de otra manera", finalizó Gonzalo Higuaín .



Gonzalo Higuaín fue muy criticado por los goles errados en la final de Brasil 2014 contra Alemania y en las finales con Chile en la Copa Ameríca 2015 y 2016.



La selección argentina viajará a Jerusalén para enfrentar a Israel en su último partido amistoso previo a su debut con Islandia en Rusia 2018. Argentina integra grupo además con Croacia y Nigeria.