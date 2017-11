Gonzalo Núñez, Andynsane y Angie Arizaga hicieron estas promesas por clasificación de Perú al Mundial ¿Cumplirán? 

Ahora pues. Los hinchas de la blanquirroja hicieron muchas promesas si Perú clasificaba al Mundial. Entre las más locas y desafiantes se encuentran las del youtuber Andynsane, el periodista deportivo Gonzalo Núñez y la chica reality Angie Arizaga.



El periodista deportivo Gonzalo Núñez prometió que si Perú iba al mundial iba a sortear su moto. El conductor de Exitosa Deportes hizo esta promesa en abrir del 2017. "Yo sorteo mi Yamaha entre los oyentes del programa", dijo el locutor radial. Núñez no se ha pronunciado sobre el tema en redes sociales.



El youtuber Andynsane también hizo una promesa si Perú clasificaba al mundial. El estudiante de Comunicaciones indicó que se tatuaría el rostro del director técnico de la blanquirroja, Ricardo Gareca. Los fans del influencer le piden que cumpla.



La integrante del reality Esto es Guerra, Angie Arizaga, indicó que se casaba al día siguiente si Perú clasificaba al Mundial. La modelo no se ha pronunciado sobre lo prometido en redes sociales pese a la insistencia de sus seguidores.



Al parecer, muchos hicieron estas promesas en un momento de emoción, pero no cumplieron. Perú se clasificó al mundial tras triunfo sobre Nueva Zelanda. La blanquirroja participará de la copa del mundo luego de 36 años.

Si Perú va al mundial, me tatúo la cara de Gareca. — ANDYNSANE (@Andynsane) 15 de noviembre de 2017

Angie Arizaga promete que se casa si Perú va al mundial