La ausencia [temporal] de Gonzalo Núñez en Exitosa tras su comportamiento durante un programa en vivo al lado de su comportamiento Carlos Alberto 'Tigrillo' Navarro , continúa levantando dudas.

Desde el domingo 8 de julio, Gonzalo Núñez no volvió a aparecer en la programación de Exitosa Deportes. El Tigrillo Navarro tomó su lugar en la mesa de conducción junto al resto del panel de periodistas.

Pese a que todos creían que Gonzalo Núñez fue despedido de Exitosa, unas declaraciones del Tigrillo Navarro apuntarían a que el comentarista deportivo sigue trabajando en el referido medio, aunque por ahora esté de viaje en Cusco .

En medio de toda esta situación, una de las compañeras de Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes dio un anuncio. Se trata de Stefanny Monroe, la joven periodista que estaba a cargo del bloque de entretenimiento dentro del segmento deportivo del horario de la tarde.

Stefanny Monroe contó en su cuenta Twitter que quedó fuera de Exitosa. "Para evitar especulaciones, les comunico que hoy renuncié a Exitosa porque decidieron cambiarme al turno de madrugada. Como no acepté y no me dieron otra salida, decidí retirarme de la empresa".

Esta sería la segunda baja en el programa de Exitosa Deportes. En varias ocasiones, Stefanny Monroe fue la compañera de Gonzalo Núñez y los otros integrantes del espacio deportivo en la radio. La joven se animó en varias ocasiones a hablar de fútbol y no se intimidó ante el reto de estar rodeada con 4 hombres.



Gonzalo Núñez no ha confirmado si está suspendido temporalmente o solo ha tomado vacaciones tras el incidente en el programa en vivo de Exitosa Deportes. A través de su cuenta Twitter , el periodista solo contó que estaba en Cusco.

