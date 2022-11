Al parecer, no todo era felicidad durante los mejores años de uno de los programas deportivos más sintonizados del país: ‘Fútbol en América’. El entonces conductor de dicho espacio, Gonzalo Núñez arremetió contra Juan Carlos Orderique, el popular ‘Rey de las Previas’.

Como se recuerda, uno de los atractivos más grandes del programa eran las famosas previas. En dicho segmento, Orderique tomó notoriedad por su simpatía, buen humor y sus frases icónicas como “No va a salir” y “Extasiado” , tanto que luego se convirtió en conductor de televisión.

Sin embargo, el periodista deportivo Gonzalo Núñez acaba de revelar que las previas de Orderique nunca fueron de su agrado. En el programa más reciente de Exitosa Deportes, el popular ‘Cashtó’ señaló que le molestaba que le dieran más minutos a las previas que los clips de los partidos de fútbol.

“ No me reía en Fútbol en América, no me gustaban las previas, yo quería el fútbol ya. Diez minutos de previa y ocho de resumen, no jo... ¿Somos un programa de espectáculos o de fútbol? ”, indicó.

Gonzalo Núñez y su misil a Orderique: “No me gustaban sus previas”. Video: Exitosa Deportes.

Lo acusó de malagradecido

La reacción de Núñez se dio al momento de escuchar un efecto de sonido con las risas del famoso personaje de dibujos animados Patán, audio que también usaba Orderique al momento de reírse. El ‘Castor’ lo acusó de haber plagiado la risa.

“Esa risa de Orderique, por favor, sácamela. Ese perro Patán es lo que se copió Orderique, no lo inventó él. ¿Da risa esa risa? Es copiada”, expresó.

No obstante, tal vez lo más grave fue que Núñez lo tildó de malagredecido, y es que según el periodista deportivo, Orderique no mencionó a Fútbol en América en una entrevista cuando habló de sus inicios.

“Encima, la vez pasada aparece Orderique y no mencionó ni ‘A’ de Fútbol en América y eso me pareció mal Orderique, porque si tú te haces famoso es por Fútbol en América” , sentenció.