Gonzalo Núñez fue el invitado especial en el estreno de ‘Qué ha pasao’, el nuevo programa del cómico Miguel Moreno en Trome . El popular ‘Cashtó’ recordó que nunca se llegó a materializar su cita soñada con Shirley Cherres.

El comentarista deportivo reveló en muchas ocasiones que Shirley Cherres siempre fue su amor platónico. Incluso, una vez lo sorprendieron en vivo en su programa en Radio Exitosa con una llamada de la exporrista del Sport Boys.

En dicha conversación, ambos quedaron en salir en una cita, no obstante. a los seguidores del periodista siempre les quedó la duda de si aquel encuentro se había llevado a cabo.

“ Nada, nunca, ni una noche, me quedé con las ganas, me quedé con el circo armado , y ya se fueron los circos. No pasó nada”, señaló el ‘Castor’.

Pero el comentarista deportivo no perdió las esperanzas y aprovechó las pantallas de ‘Qué ha pasao’ para enviarle un mensaje a la exporrista. “Shirley, si me escuchas, una noche dame, aunque sea una. Shirley te voy a hacer todo, no te vas a olvidar del Castor, me voy a comer hasta la cama” , expresó.

Gonzalo Nuñez enfrenta EN VIVO a su imitador en ‘Que ha pasao’ con Miguel Moreno

Miguel Moreno estrenó su programa ‘Que ha pasao’ a través de YouTube y el Facebook de Trome. El primer invitado fue Gonzálo Núñez quien se enfrentó a su imitador en plena edición EN VIVO y contó algunas anécdotas cómo por qué le dicen ‘Castor’ y el origen de su frase ‘Alianzaaaaa’.

Gonzalo Nuñez fue el padrino del primer programa de ‘Que ha pasao’ con Miguel Moreno. La Puca fue la encargada de ‘intervenir’ para que el firme y el bamba no se vayan ‘a las manos’.

