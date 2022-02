El periodista Gonzalo Núñez y el comentarista Silvio Valencia protagonizaron un acalorado intercambio de palabras en el que intercambiaron adjetivos y se descalificaron como periodistas deportivos.

Todo inició cuando Silvio Valencia afirmó que el director técnico Víctor ‘Chino’ Rivera había enjuiciado a Gonzalo Núñez, aunque después dijo que solo se trató de una carta notarial. Esto provocó la molestia del popular ‘Castor’ quien tildó al ‘Sensei’ de mentiroso.

“Es mentira, nunca me mandó nada, eres un mentiroso y esa es una falta de respeto que no voy a permitir”, afirmaba Núñez, mientras Valencia pedía que llamen por teléfono a Rivera y acusaba a su compañero de no criticar a sus amigos en el fútbol.

Núñez siguió arremetiendo contra su colega, recordándole sus reiteradas ‘patinadas’ al momento de dar primicias. “Que el país lo sepa, es un mentiroso. Tu mentira se cayó en dos minutos. Vas a tener que pedir disculpas. Has patinado de nuevo, es tu cuarta patinada en 4 días, como cuando dijiste que Paolo ya se había tomado las fotos en Alianza y era mentira, no le tomaron ni media foto”, sostuvo.

“Yo no quiero trabajar con mentirosos”, sentenció Núñez antes de mandar al corte. Por su parte Valencia arremetió menospreciando la labor periodística del director de Exitosa Deportes: “No eres periodista y no sabes, yo investigo. Vienes desinformado y tarde. No te voy a pedir disculpas, no lo mereces”, sostuvo Valencia a los gritos.

La discusión terminó con Valencia retirándose del set y no participando en la transmisión del encuentro entre Liverpool e Inter por Champions League. ¿Habrá sido su despedida?

