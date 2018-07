Gonzalo Núñez: ¿Qué hace el periodista mientras está suspendido de Exitosa Deportes? 

Luego del bochornoso incidente que protagonizó en el programa ‘Exitosa deportes’, Gonzalo Núñez ha tomado distancia y tiempo para resolver su situación laboral, pues a través de sus redes sociales comentó que estaba en el Cusco, esperando ‘volver’.



“¿Volveré ?... No depende de una sola parte, sino de acuerdo entre ambas. Ojalá ‘laudo’ (sentencia) salga pronto”, tuiteó el periodista.



Como se recuerda, el último domingo Gonzalo Núñez tuvo como invitado a Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro para hablar sobre el desempeño de la selección peruana en el Mundial de Rusia, pero durante su intervención dijo muchas groserías, se paraba a cada rato de su silla y hasta llamó ignorante a su colega.



Esa conducta fue el detonante para que lo ‘suspendieran’, por lo que ayer no estuvo al frente del programa y fue el ‘Tigrillo’ quien compartió labores con su equipo.



PASEA EN MOTO



Y aunque en redes sociales han censurado a Gonzalo Núñez, pidiendo que no vuelva al espacio y que debería buscar ayuda médica, otros solicitan que se le dé una oportunidad, porque el ‘programa es aburrido sin su chispa’.



En tanto, Gonzalo Núñez sigue reflexionando sobre su futuro, pues comentó en Twitter que estaba en el Cusco por décima vez de vacaciones para ‘chivatear con su Yamaha’.

