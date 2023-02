Aflojó todito. Gonzalo Núñez, panelista de ‘A Presión’, decidió evitarse un problema legal con Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, quien anunció que demandaría al comunicador con una querella por difamación. En la última edición de su programa en YouTube el comunicador ofreció disculpas al dirigente crema y reconoció que se equivocó en sus expresiones.

El conductor del programa, Peter Arévalo le dio la palabra al popular ‘Castor’ que aprovechó el inicio del programa para rectificarse y ofrecer disculpas públicas al exjugador y su familia.

“ Creo que es de humanos equivocarse, pero es de hombres, también, rectificarse. Me equivoqué, tuve palabras fuertes, duras, desafortunadas con Jean Ferrari ”, dijo con seriedad, mientras otros de sus compañeros sonreían. “ No te burles Julinho que tú nunca pides disculpas ”, reclamó.

Gonzalo Núñez pide disculpa a Jean Ferrari tras demanda del administrador (Video: A Presión)

Gonzalo Núñez: “Perdón Jean, espero no pase de nuevo”

El comentarista deportivo también se disculpó por involucrar a su familia en sus acidas críticas. “Yo sí quiero pedir disculpas a Jean Ferrari, porque t uve palabras muy duras contra él e involucré también a sus hijos y creo que no tenía razón, estaba yo en falta y reconozco desde aquí la falta, y espero que con estas palabras, Jean Ferrari de por zanjado este tema ”, dijo con intención de evitar un tema legal con el dirigente deportivo.

“ Yo cuando me equivoco, pido disculpas. No tengo ningún problema en hacerlo y en esa oportunidad lo hago, perdón Jean y espero que no pase de nuevo ”, finalizó.

¿Por qué Jean Ferrari envió Carta Notarial a Gonzalo Núñez?

El panelista de ‘A Presión’ criticó con fuertes calificativos la postura de Jean Ferrari de jugar la Liga1, cuando en un primer momento formó parte del bloque de equipos que decidieron no jugar reclamando el levantamiento de la medida cautelar de parte de la FPF.

Cuando el comentarista expresó que el dirigente ya “ había asegurado la vida de sus hijos y nietos ”, provocó la reacción de Jean Ferrari. “ ¿Querías mi atención? Ahora la tienes Gonzalo Núñez, hablar de una persona cuando no está presente, no es correcto, hablar de mis hijos ya es otra cosa ”, compartió el administrador crema desde su cuenta de Twitter.