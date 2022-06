El periodista deportivo, Gonzalo Núñez, aprovechó un momento de relajo en el programa ‘A Presión Radio’ para contar una experiencia muy personal, una que data de sus tiempos de adolescente y que gira en torno a su ‘primera vez’.

Gonzalo Núñez, y los demás miembros del panel, recordaron que hace mucho tiempo, era usual que el padre lleve al hijo a ciertos establecimientos para que tengan su primera experiencia sexual.

El popular ‘Castor’ contó que él fue víctima de uno de esos hechos, y que los nervios y el miedo no le permitieron hacer nada. Incluso, aseguró que casi queda traumado ya que, además, lo estaban llevando contra su voluntad.

“Antes, los papás llevaban a los hijos, el papá o el padrino. El tío te veía y te decía: “Oe ¿Y tu ya?” A mí me la hicieron, y estaba más asustado que la patada. No se levantó nada”, aseguró.

“ Me llevaron y estaba asustado, además era una tía que yo ke miraba los pies y parecía el ‘Cuto’ Guadalupe ’”, añadió.

En ese sentido, Núñez criticó a los padres que continúan con la ‘tradición’ de querer adelantar ciertas experiencias a sus hijos y no dejarlos vivir a su propio tiempo.

“Cómo puede (un padre) contra la voluntad de un chibolo llevarlo. No tenía un pen... y me querían llevar. Casi me traumo”, confesó.

Gonzalo Núñez revela cómo fue su primera vez: “Era una tía que parecía Cuto Guadalupe”. Video: A Presión.