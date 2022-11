Una de las polémicas del año en el mundo futbolístico del Perú fue la pelea protagonizada por el comentarista deportivo Silvio Valencia y el jugador de la selección peruana Christian Cueva en Qatar, lo que culminó con el despido del ‘Sensei’ de Radio Exitosa.

En su programa con Erick Osores, el director de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez, rompió sus silencio en cuanto a las verdaderas razones de la salida de Valencia. Sí, la pelea con Cueva en pleno entrenamiento de la selección tuvo que ver con su despido, sin embargo, la verdadera razón fue una deliberada desobediencia a una orden desde las más altas oficinas de la radiodifusora.

“ Silvio era el león, yo era el domador del león . Se rebeló contra todo el mundo. Silvio estuvo en una dura encrucijada porque él tenía que hacer unas chambas para otros canales y se convirtió en una piedra en el zapato para la selección, se puso a todo el Perú en contra porque se metió con Cueva”, relató Núñez en el programa web ‘Erick y Gonzalo’.

El popular ‘Cashtó’ señaló que a él no le pareció justa la salida de Valencia pero que la decisión de no hacer caso a la orden dictaminada fue del propio ‘Sensei’.

“ No sé si injusto o no pero la radio quiso que se regrese a Lima (desde Qatar). Si regresaba seguía , no fue una decisión que pasaba por mí. Él se negó y se quedó allá, entonces le mandaron su carta notarial. A mí no me pareció justo porque fue Cueva quien faltó el respeto . Pero al pasar por encima de las autoridades del canal...para Silvio, regresar era un fracaso”, expresó.

“Fue una encrucijada difícil, porque él había planeado ver el partido allá y visitar a su familia en Alemania, debe haber sido bravo para él. Pero creo que le está yendo bien”, añadió.

¿Qué sucedió entre Silvio Valencia y Christian Cueva?

En el video se puede observar a Christian Cueva diciéndole “buena gorra, soplete” al hombre de prensa. Posteriormente, Valencia cuenta que se cambió de gorra, algo que no pasó desapercibido para el popular ‘Aladino’ quien continuó la broma.

Esto molestó al popular ‘Sensei’, quien le respondió interrumpiendo los trabajos del equipo diciéndole: “Te gusto mucho, parece” . Ante la insistencia del periodista, la incomodidad de los futbolistas crecía, uno de los más ofuscados fue Yoshimar Yotún quien lo mandó a callar.

La situación escaló hasta el punto que los jugadores de la selección pidieron la presencia del jefe de prensa del equipo para retirar al periodista de Exitosa.

