Por muchos años, el periodista deportivo Gonzalo Núñez se rehusó a revelar su hinchaje, incluso cuando se le señaló como aficionado de un determinado club peruano, el popular ‘Castor’ lo aceptaba aclarando que su apasionamiento quedó disuelto por su labor y que solo la selección peruana encendía su fervor.

TE VA A INTERESAR | Óscar del Portal revela pedido de clubes a FPF sobre derrotas por W.O. [VIDEO]

Muchos pensaron que Núñez era hincha de Alianza Lima por su popular grito, no obstante, en la edición más reciente del programa web ‘Erick y Gonzalo’, el comunicador admitió ser de camiseta merengue.

Gonzalo Núñez reveló de qué equipo es hincha en el fútbol peruano. Video: Erick y Gonzalo

Pero, ¿Qué sucedió para que Gonzalo Núñez admitiera con tanto hervor que es hincha de Universitario? El también conductor de Exitosa Deportes se mostró ofuscado por la posición del club crema en torno a la disputa con la FPF por los derechos de televisión.

“ Yo soy de la ‘U’ y esto me da asco, me da vergüenza, y lo he reconocido acá, que soy hincha de la ‘U’ desde chiquito y nunca he visto este papelón de dirigentes ”, expresó.

Como ya es sabido, Universitario de Deportes formaba parte de los ‘8 rebeldes’, clubes que se habían negado a jugar el campeonato mientras la FPF mantenga la medida cautelar que les impedía transmitir sus partidos con el Consorcio Gol Perú. Finalmente, la ‘U’ dio vuelta a atrás y se presentó ante Cantolao.

“Estoy eufórico, estoy molesto como hincha de la ‘U’, porque así no se hacen las cosas, así no me enseñaron a hacer las cosas, se hacen transparentes, como se deben, no a las espaldas, no escondiendo la cara, no diciendo una cosa y después haciendo otra”, sostuvo.

Jean Ferrari demandará a Gonzalo Núñez

Salió a cortar ‘con la pierna arriba’. Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, utilizó sus redes sociales para responder un supuesta crítica desmesurada de parte de Gonzalo Núñez, panelista del programa ‘A Presión’ y puso en aviso del comunicador que estaría recibiendo, en las próximas horas, una querella por difamación por involucrar en sus comentarios a su familia.

Retirar su postura del bloque de ocho clubes que decidieron hacerle frente a la Federación Peruana de Fútbol fue suficiente para desatar la furia de Gonzalo Núñez, quien desde distintos programas atacó la decisión de Jean Ferrari con algunos adjetivos que el exjugador parece no tolerar más.

“ ¿Querías mi atención? Ahora la tienes Gonzalo Nuñez, hablar de una persona cuando no está presente no es correcto, hablar de mis hijos ya es otra cosa, el lunes recibirás una carta notarial y en la semana la querella correspondiente ”, compartió el dirigente desde su cuenta de Twitter.

Administrador Univeristario responde a Gonzalo Núñez con querella (@ferrari5)