¿Gonzalo Núñez fue despedido de Exitosa? Tigrillo Navarro revela el futuro del periodista | VIDEO

Por segundo día consecutivo, Carlos Tigrillo Navarro reemplazó en la conducción del programa 'Exitosa Deportes' a Gonzalo Núñez . Recordemos que el último domingo, el conductor tuvo un extraño comportamiento en vivo que fue criticado en redes sociales.

Desde esa presentación, en donde Gonzalo Núñez insultó de mil maneras a su compañero Carlos 'Tigrillo' Navarro , no regresó a su puesto en la conducción en el programa Exitosa Deportes . Ni el periodista o el medio se han referido a su comportamiento frente a cámaras.

En conversación con 'Válgame Dios', Carlos Tigrillo Navarro se negó a aclarar en qué estado estaba Gonzalo Núñez y contar detalles de toda la situación que se vivió durante el programa del día domingo.

"No, sobre ese tema yo no voy a hablar. Tú eres periodista, yo soy periodista. Así que sobre ese tema yo no voy a opinar" , dijo enfático Tigrillo Navarro sobre la situación con Gonzalo Núñez.

Sin embargo, el conductor de Exitosa sí se animó a hablar sobre el futuro de Gonzalo Núñez en el referido medio. Según el Tigrillo Navarro , los dueños quieren al periodista y además tiene el respaldo del público. Aunque no dejó en claro cuándo regresaría, aseguró que es un trabajador de la radio.

"Sí, claro que sí (está bien) Él es un trabajador de Exitosa. Tiene años, maneja un alto rating. Y la gente lo quiere en Exitosa. Los dueños lo quieren en la radio", declaró Tigrillo Navarro sobre Gonzalo Núñez.

Tigrillo Navarro sobre Gonzalo Núñez

