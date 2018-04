Gonzalo Núñez destruyó a Sergio Markarián: "A Jefferson Farfán le enseñó poses para hacer el amor" [VIDEO]

El nombre de Sergio Markarián, ex técnico de la selección peruana, volvió a tomar fuerza en nuestro país. Esto tras una entrevista que dio en Uruguay en el que habló de la 'bicolor'. ¿Qué fue lo que dijo para enojar a Gonzalo Núñez ?



"Cunado yo llegué a la selección peruana había 5 jugadores de selección: Alberto Rodríguez, Farfán, Pizarro, Guerrero y Vargas. Cuando me fui quedó una lista de 30 jugadores convocables y son los que hoy lograron la clasificación", aseguró Sergio Markarián.



Esto desató la ira Gonzalo Núñez, quien lo destruyó en su programa de "Exitosa" con duros comentarios.



"¡Qué tipo asqueroso realmente! ¡Da asco, a mí me da asco este tipo! Él sabe que está mintiendo, porque ni él se lo cree que cuando llegó habían 5 (jugadores)", lanzó Gonzalo Núñez.



"A Farfán le enseñó hasta las poses para hacer el amor. Lo dijo: 'hablamos hasta de poses, yo le enseñé la que siempre hago, la del pingüino'", volvió al ataque Gonzalo Núñez.