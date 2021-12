Tras los muchos rumores que sonaron con la posible llegada de Yuriel Celi a Ate, el entrenador de Universitario de Deportes decidió opinar sobre las especulaciones. Gregorio Pérez que se mantiene junto a su plantilla en Campo Mar preparando todo para el inicio de la temporada, señaló que el jugador de 19 años no está en la órbita del club crema.

“He visto de él. Se han dicho algunas cosas que han puesto en mi boca y no es así. A mi, en algún momento, me hablaron del jugador y ya he manifestado que, por el momento, la plaza de futbolistas con las características y las funciones de mitad de cancha hacia adelante ya nosotros tenemos muchas variantes”, sostuvo ‘Goyo’ para Willax.

“Han vinculado falsamente de que yo no lo quiero por problemas particulares del jugador. No es así, yo no lo conozco, yo no puedo abrir una opinión sobre una persona que no conozco. No sé su vida, sé que es un jugador con mucho talento que está buscando una posibilidad. En este momento, en la U, no puede ser”, agregó.

Universitario y la bolsa de minutos de los jóvenes futbolistas

Uno de los puntos críticos que deberán cubrir el siguiente año es la bolsa de minutos. Si bien es preciso que se dé, a fin de fomentar la incorporación de nuevos talentos al fútbol peruano, también pone en aprietos a los clubes, en especial por el escaso tiempo que las divisiones de menores han podido trabajar este 2021.

“Chicos que no están preparados todavía para desarrollarse en primera división. Y esos chicos como ha pasado en los años anteriores, una vez que completaron la edad y no pueden completar la bolsa de minutos, el 65% más de ellos, que no se sabe a qué club pertenecen o no juegan en ningún lado. Yo creo que la mirada debe ser más alta”, dijo Gregorio Pérez a Exitosa.