Gregorio Pérez expresó su preocupación sobre la falta de higiene en las instalaciones del club Universitario de Deportes. Todo esto ante el reinicio de los entrenamientos de los equipos de Primera División. El técnico pide otro escenario para trabajar.

“Campo Mar, lamentablemente, está cerrado y no tiene la higiene ni seguridad de realizar los entrenamientos. Lo mismo pasa con el estadio Monumental que está en pésimas condiciones y donde no podemos realizar los entrenamientos. Habría que conseguir otros escenarios donde ir a entrenar. El futbolista ademas debe estar limpio de mente para desarrollar los trabajos planificados. Eso me lo han manifestado varios, es una gran preocupación y responsabilidad”, dijo Gregorio Pérez a Exitosa Deportes.

El técnico uruguayo también habló de su retorno a Lima, un tema complicado en medio de la pandemia por coronavirus en nuestro país.

“La administración está haciendo las gestiones para poder conseguir un vuelo hacia Lima, pero no es fácil pues los vuelos humanitarios son para las personas que están varadas en ciertos países que quieren volver a su país de origen. Por ahora es imposible, pues hay otras prioridades, solo queda esperar con tranquilidad y acatar las medidas que tome el gobierno con los distintos protocoles y que el club tenga las instalaciones en condiciones, sino se da en Campo Mar o el Monumental, buscar otro lugar”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán festeja que supera cuarentena por COVID-19 preparando ceviche