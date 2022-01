Gregorio Pérez iba a iniciar el 2022 con Universitario manteniendo la esperanza de ganar la estrella 27 y lograr una clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo, los planes tuvieron que cambiar.

Debido a un problema cardíaco, el técnico uruguayo estuvo en la obligación de dejar de ser el técnico del equipo de Ate. Durante la Noche Crema 2022, el club le rindió un homenaje, donde el DT tuvo palabras de afecto para toda la familia crema.

Gregorio Pérez dejó un mensaje para los hinchas de Universitario. (Video: Gol Perú)

“Queridos amigos y amigas hinchas de Universitario. Les agradezco todo el afecto y cariño desde el primer día que llegué, a fines del 2019. En aquel momento se me cortó un sueño. El destino quiso que regresara, pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar”.

“Eso no quiere decir que no reconozca el cariño, afecto, amistad y apoyo que me brindaron. Les deseo lo mejor, lo que realmente este club se merece, la U tiene que encontrar su camino y este es su año. Siempre estaré latente a lo que pasa en el club. Hasta siempre ¡Y dale U!”, añadió el uruguayo.

Antes de mostrarse el mensaje de Gregorio, también se rindió un homenaje a José Carranza, además de las presentaciones del equipo femenino (con la vuelta de Cindy Novoa) y la presentación de el equipo de futsal de personas con Síndrome de Down.