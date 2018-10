Gremio vs. River Plate EN VIVO | Hoy se juega el partido de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores 2018 en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 7:45 p.m., (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports 2.

• ¿A qué hora juega Gremio vs. River Plate por el pase a la final de la Libertadores 2018?

19:45 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:45 horas Venezuela, Bolivia

21:45 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

02:45 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

03:45 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

08:45 horas del miércoles en China

09:45 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

• ¿Dónde puedo ver el Gremio vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO?

Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports 2 para Sudamérica (Brasil FOX Sports 1 Brasil y SporTV). En México y parte de Centroamérica por Fox Sports 3. En España por Movistar +. En Estados Unidos por FOX Soccer Match Pass. En streaming internacional HD por Bet365 y Fanatiz.

• Gremio vs. River Plate EN VIVO: Posibles Alineaciones

• Gremio : Grohe; Léo Gomes, Pedro Geromel, Pepe, Bruno Cortez; Míchel, Maicon, Santos, Ramiro, Allison; Everton

• River: Armani; Montiel, Maidana Pinola, Casco; Ponzio; Palacios, Pity Martínez, Quintero; Borré Pratto.

Recordemos que en el partido de ida jugado en Argentina River Plate perdió 1-0 frente al Gremio por la semifinal de la Copa Libertadores 2018.

El Gremio brasileño buscará este martes su segunda final consecutiva en la Copa Libertadores frente a un River Plate argentino que confía en remontar en Porto Alegre tras la derrota por 0-1 que sufrió en el Monumental de Buenos Aires.



El equipo 'millonario' necesita vencer por dos goles de diferencia en el Arena do Gremio para conseguir un billete para la final, que no pisa desde 2015, cuando levantó el trofeo continental por última vez ante el Tigres mexicano.



Los dirigidos por Renato Gaúcho lo tienen más fácil tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, por lo que un empate les permitiría seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús argentino.



No obstante, el técnico sigue pendiente del estado de forma de dos de sus jugadores más decisivos en el frente de ataque: el enganche Luan y el extremo Everton, quienes sufren diversos problemas musculares y serán duda hasta última hora.



"Luan y Everton han entrenado y está haciendo tratamiento. He intercambiado con el departamento médico y conversado con los jugadores. Si van a comenzar el partido del martes o se quedarán en el banquillo, serán ellos los que nos darán una respuesta", dijo Gaúcho.



En la defensa, los centrales Paulo Miranda y Bressan disputan la plaza que dejará en el centro de la zaga el argentino Wálter Kannemann, suspendido para este partido de vuelta.



Gremio está centrado en la Libertadores y ha dejado de lado el Campeonato Brasileño, competición en la que ha sumado dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas. La última, este sábado en casa por 3-4 ante el Sport de Recife con prácticamente todo el equipo de suplentes.



Por su parte, el River Plate está confiado en que la remontada en el Arena do Gremio es factible.



"Nosotros vamos a intentarlo todo, que significa ir a ganar, utilizar las armas que nosotros creamos necesarias para resolver una serie que es difícil pero no imposible", dijo el técnico Marcelo Gallardo tras la victoria en liga con los reservas ante el Aldosivi (1-0).



El principal punto de preocupación del club argentino es el estado del césped del estadio de Porto Alegre, dañado tras el concierto que ofreció la semana pasada la cantante colombiana Shakira.



Para Gallardo, el centro del campo "va a estar minado", no solo por la cantidad de jugadores que prevé que el Gremio coloque en esa zona, sino también por "el estado del campo de juego".



"Va a ser difícil jugar por allí", apuntó.



El entrenador argentino resaltó que Gremio "hizo un partido muy inteligente" en la ida, cerrándose atrás, pero que imagina que ante su público "intentará no renunciar al ataque", como hizo en el Monumental.



Centrado igualmente en la Libertadores, River marcha en la sexta posición de la Superliga argentina, que comanda el Racing.