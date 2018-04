Guapa rusa se nacionalizó y gritó a todo pulmón ‘¡Arriba Perú!’ [FOTOS]

Como toda una hincha de la Bicolor, Ekaterina Panchenko (34), una simpática ciudadana de origen ruso, alentó a nuestra selección de luego obtener la nacionalidad peruana y hasta se declaró admiradora del capitán Paolo Guerrero.



Desde hace 10 años está casada con Piero, un peruano a quien conoció en Estados Unidos. “El fútbol me gusta mucho y me hace tan feliz. Me agradan Guerrero y Pedro Gallese”, contó muy sonriente la flamante peruana en una emotiva ceremonia realizada en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Agregó que espera con ansias el inicio del Mundial y que confía en el seleccionado que dirige el ‘Tigre’ Gareca, antes que en cualquier otro combinado europeo. “El fútbol es de América Latina”, añadió.



JURÓ LEALTAD

Tras jurar lealtad a la patria y entonar el Himno Nacional, casi al borde de las lágrimas, recibió el título de nacionalidad de manos de Roxana del Águila, gerenta general de Migraciones.

Una vez ‘convertida’ en peruana, no dudó en ponerse la camiseta de la Bicolor con la ‘9’ de Guerrero y gritar ‘Arriba Perú’.



También aprovechó para dar mensajes de aliento a los jugadores de la selección. Ekaterina creció en la ciudad Kaliningrado, una de las sedes donde se jugará la Copa del Mundo.

SEPA QUE...

* Junto a Ekaterina Panchenko, obtuvieron la nacionalidad otras 18 personas nacidas en el extranjero.

* Desde diciembre del 2016, 600 ciudadanos procedentes de los cinco continentes ya son peruanos.

