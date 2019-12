Luis Figo respondió a la consulta indiscreta sobre un rumor legendario de vestuario en el mundo del fútbol, y más precisamente en Barcelona.

El rumor señalaba que Luis Figo y Pep Guardiola, ahora técnico de Manchester City, tenían una relación sentimental, cuando coincidieron en Barcelona.

El diario El País, para su revista ICON, se hizo cargo del tema de una manera directa y Luis Figo le salió al frente de manera contundente.

“Pep Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres”, dijo Luis Figo, sin opción a réplica.

Efectivamente, a Luis Figo se le conoce una relación duradera con la modelo sueca Helene Svedin de 42 años en la actualidad. Ambos se conocen desde 1996, tienen tres hijas.

Guardiola y Figo fueron pareja: El rumor de vestuario al descubierto en el mundo fútbol

Figo respondió a la consulta por qué no se conoce una relación homosexual en el mundo del fútbol: “La gente es muy cruel. Juegas todos los domingos, te atacarían por eso y no por tu rendimiento. Será por protegerse, no por vergüenza. Esa es mi opinión”, dijo tajante.

